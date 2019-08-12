أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ58.53 دولار للبرميل
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 01:48 ص
سيد ابراهيمطباعة
استقرت أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، بعد أن تراجعت يوم الجمعة الماضى إلى ما يقرب من 3%، بالرغم من اتفاق أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس 2020، في مسعى لدعم أسعار الخام.
وقالت وزارة الطاقة الروسية، إن تقديرات وكالة الطاقة الدولية تتطابق إلى حد كبير مع توقعاتها، مضيفة أن موسكو أخذت بعين الاعتبار إمكانية حدوث تباطؤ الطلب على النفط عندما مددت اتفاق تخفيض الإنتاج مع أوبك.
واستقرت عقود مزيج برنت تسليم أكتوبر إلى نحو 58.53 دولار للبرميل، كما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر إلى 54.50 دولار للبرميل.
وقال المهندس مدحت يوسف، خبير هندسة البترول والطاقة، ونائب رئيس هيئة البترول السابق لـ"الدستور"، إن انخفاض أسعار النفط العالمي يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري، ويؤدي إلى تراجع فاتورة الدعم في الموازنة العامة للدولة، والتى حددت سعر برميل النفط بـ 68 دولار خلال موازنة 2019 2020.