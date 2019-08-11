«شباب الصحفيين» ترفض إجراء مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة

أعلنت جبهة "شباب الصحفيين"، رفض هيثم طوالة رئيس الجبهة إجراء مداخلة هاتفية مع قناة "الجزيرة مباشر" لمواجهة الإرهابي معتز مطر الهارب إلى تركيا، بعد أن كشفت الجبهة تفاصيل فضيحة عميل أجهزة الاستخبارات التركية والقطرية الأجير معتز مطر الذي سرق 75 ألف دولار من 5 شباب سوريين يعملون في قسم السوشيال ميديا بقناة الشرق الإخوانية، بحجة استثمارها في تجارة الحشيش وهرب منهم وتم فصلهم من القناة بقرار من رفيقه في الخيانة وبيع الأوطان المدعو أيمن نور.



وقال هيثم طوالة في بيان لها اليوم، إنه يرفض مواجهة من تلوثت أيديهم بدماء الشهداء الطاهرة ومن يحرضون على القتل والعنف ويعملون لصالح أجهزة مخابرات قطر وتركيا، وينفذون أجندات كارهة لتقدم مصر ونهضتها.



وأضاف" طوالة": "من المستحيل التحدث مع العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد والنصابين والحرامية الذين يتاجرون بالدماء تحت شعارات وهمية وكاذبة ولن أظهر على قناة عميلة خائنة لا تعرف المهنية ولا الحيادية فالجزيرة منهجها الفبركة ونشر الفتن والشائعات وإطلاق الأكاذيب إرضاء لكبيرهم في الخيانة زعيم الإرهاب في العالم تميم بن حمد أمير دويلة قطر.



وأوضح طوالة، أن تراب مصر أهم وأكبر وأعظم من ملايين الدولارات الحرام، ولن أخضع لأي إغراءات مهما كانت للتوقف عن كشف وفضح العملاء والخونة ومستمر في دعم ومساندة الدولة المصرية بكل قوة وعزيمة حتى آخر نفس في حياتي".