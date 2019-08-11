سجين مفرج عنه: أشكر الرئيس ووزارة الداخلية ومصلحة السجون (فيديو)
الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:25 م
عمرو المزيديطباعة
قال أحد السجناء المفرج عنهم، ضمن العفو الرئاسي الذي شمل 1634 سجين في صباح عيد الأضحى اليوم، أنه يتوجه بالشكر إلى رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزارة الداخلية ومصلحة السجون، على هذا الخبر الجميل بالعفو عنه، مشيرا إلى أن فرحة العودة لأحضان أسرته لا تقدر بثمن.
وعقد قطاع السجون لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، بناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى.
وانتهت أعمال اللجان بإشراف اللواء أشرف عز العرب مساعد أول وزير الداخلية، إلى انطباق القرار على عدد 1024 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 610 نزلاء إفراجًا شرطيًا.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع. اضغط
وعقد قطاع السجون لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، بناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى.
وانتهت أعمال اللجان بإشراف اللواء أشرف عز العرب مساعد أول وزير الداخلية، إلى انطباق القرار على عدد 1024 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 610 نزلاء إفراجًا شرطيًا.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع. اضغط