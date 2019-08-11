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اقتصاد

استقرار سعر الدولار بنهاية تعاملات أول أيام عيد الأضحى

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:52 م
جريدة الدستور
هويدا سعيد - أسماء إبراهيم
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استقر سعر الدولار فى نهاية تعاملات الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
16.5 جنيه للشراء.
16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
16.51 جنيه للشراء.
16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
16.51 جنيه للشراء.
16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
16.51 جنيه للشراء.
16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
16.53 جنيه للشراء.
16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
16.48 جنيه للشراء.
16.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
16.49 جنيه للشراء.
16.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
16.52 جنيه للشراء.
16.62 جنيه للبيع.

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