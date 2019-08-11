الأهلي يكتسح "اطلع بره" برباعية في الدور التمهيدي لأبطال أفريقيا

سجل أحمد الشيخ لاعب الأهلي، الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع بشباك "اطلع بره" السوداني، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.





وبدأ الأهلي المباراة بضغط مكثف على إطلع بره لخطف هدف التقدم، وشهدت الدقيقة 9 إصابة عمرو السولية لاعب وسط المارد الأحمر، في الوقت الذي لم تشهد فيه أول 15 دقيقة أي خطورة على مرمى علي لطفي.





وأحرز علي معلول الهدف الأول للأهلي من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لعمرو السولية، بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.





وكاد وليد أزارو من إحراز هدف عالمي من ضربة مزدوجة مستغلا العرضية المتقنة من محمد هاني ولكن العرضة حرمته من هدف عالمي، ليواصل اللاعب مجهوده ويحرز الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة 33 بعد عرضية من حسين الشحات وضعها في الشباك.

وعزز وليد أزارو من تقدم الأهلي في شباك إطلع بره، بعدما أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 48 من الشوط الثاني، مستغلا عرضية من عمرو السولية، وضعها برأسه لتغالط الحارس وتسكن الشباك.





وكاد جونيور أجايي من إحراز الهدف الرابع في شباك إطلع بره ولكن القائم حرم المارد الأحمر من هدف عاملي آخر في البطولة، حتى أحرز أحمد الشيخ الهدف الرابع في الدقيقة 93، بعد تمريرة سحرية من علي معلول، لتنتهي المباراة بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف دون رد تقربه بشدة من الدور التمهيدي الثاني، وانتهت المباراة بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف نظيفة.