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حوادث

"العجول" تتسبب في مقتل 2 وإصابة أكثر من 10 أشخاص

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:45 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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شهد اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك عدد من الحوادث الغريبة، بعدما قتل عجل جزارا وأصاب 9 آخرين بالإسماعيلية، بينما دهس آخر طفلة وأصاب والدها وابنة عمها لإصابته بحالة هياج قبل ذبحه.

وسجلت عدد من المحافظات منذ بدء اليوم الأول لعيد الأضحى حوادث قتل الأضاحي لمواطنين أولها في محافظة الإسماعيلية عندما شهدت مدينة "فنارة"، دخول "عجل" في حالة هياج قبل دقائق من ذبحه، وهجم على الجزار الذي كان يستعد لعملية الذبح فأصابه بإصابات بالغة أدت إلى وفاته في الحال، وفر هاربا من المنزل.

وعندما تجمع الأهالي محاولين إيقافه هجم عليهم، ما أصاب 9 أشخاص آخرين قبل أن تتم السيطرة عليه، وقال شهود عيان إن الأضحية، التي قامت أسرة بشرائها بمبلغ 40 ألف جنيه، لم تصب أحدا من هذه الأسرة التي فر أفرادها هاربين من أمامها، قبل أن تتمكن من إصابة عدد آخر من مواطني مدينة فنارة.

تكررت الواقعة في قرية "شنش" بعد دهس عجل لطفل قبل ذبحه حيث أصيب العجل، بحالة من الجنون قبل ذبحه بدقائق، ودهس ابن صاحب الأضحية، الذي لم يتجاوز الثامنة من عمره، كما أصاب ابنة شقيق المضحي وحسبما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن أحمد محمد عبد المنعم، من منطقة شنش في مدينة أبو كبير، أحضر عجل ليذبحه الجزار، وفجأة ثار العجل، ولم يتمكنوا من السيطرة عليه وأسفر ذلك عن وفاة نجله "عبيدة"، متأثر بدهس على بطنه، وإصابة نجلة شقيقه مريم، بإصابات بالغة، وهي الآن في حالة خطرة بمستشفى الأحرار.

كما تسبب العجل في هدم سور المنزل، ليسقط على صاحب الأضحية مسببًا له كسور بالجسم أيضًا، وتم تحويله أيضًا إلى مستشفى الأحرار، وإيداعه العناية المركزة.

وكان لمدينة القناطر الخيرية نصيبا من حوادث العيد حيث لقى شابان مصرعهما غرقا في نهر النيل، بعدما نزلا للاستحمام في النيل أمام الجامع القديم؛ نتيجة حرارة الجو المرتفعة هذه الأيام، فجرفهما التيار بالقناطر الخيرية وعدم قدرة أحد من الأهالي على إنقاذهما نتيجة شدة التيار.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وجار البحث عن الجثتين، وتبين من المعاينة أن شابين قررا السباحة والاستحمام في النيل خلال احتفالات العيد، فجرفهما التيار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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