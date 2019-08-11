إيران: قادرون على احتجاز أي سفينة في أي وقت

أكد قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اللواء علي رضا تنجسيري، اليوم الأحد، أن قواته قادرة على احتجاز أي سفينة في أي وقت حتى وإن رافقتها سفن بريطانية وأمريكية.



وحذر رضا تنجسيري في مقابلة مع قناة "الميادين"، من أي تدخل غير قانوني في مياه الخليج.



ووجه قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني رسالة لدول المنطقة والعالم قال فيها: "إن طهران ستواصل تأمين مضيق هرمز إلى أن تكون قادرة على تصدير النفط".



وأفاد بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تسعيان إلى فرض سيناريو جديد في المنطقة لإضفاء الشرعية على تواجدهما في مياه الخليج، مشددا على أن أمريكا هي من نفذت هجمات ضد ناقلتي النفط في خليج عمان قرب المياه الإيرانية بهدف اتهام إيران بالهجوم.



وصرح قائد القوات البحرية بأن واشنطن ولندن تخططان لتواجد إسرائيلي في المياه الخليجية، متابعا بالقول أي تواجد لإسرائيل غير المشروع في مياه الخليج يمكن أن يشعل معركة، وعليهم تحمل مسئولية وجوده.