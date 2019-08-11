الأحد 11 أغسطس 2019 الموافق 10 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الثقافة

"الفن التشكيلي العربي وسيميولوجيا الإرهاب".. في العدد الجديد من مجلة ذوات الإلكترونية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:39 م
ايهاب مصطفى
طباعة
ads
صدر العدد الجديد والذي يحمل رقم "57" من مجلة ذوات الثقافية الإلكترونية، والتي تصدر عن مؤسسة "مؤمنون بلا حدود".

أما عن الملف المخصص للعدد فجاء تحت عنوان "الفن التشكيلي العربي وسيميولوجيا الإرهاب"، وكان ذلك من أجل تقوية الخطاب التخصصي الموصول بالفن التشكيلي.

ويتضمن ملف هذا العدد من مجلة "ذوات"، الذي أعده التشكيلي والناقد الفني المغربي بنيونس عميروش، مقالا تقديميا له بعنوان: "معيار العمل الفني في مواجهة التطرف"، وأربع مساهمات؛ الأولى للشاعر والباحث والفنان التشكيلي الفلسطيني- الأردني إياد كنعان، بعنوان "سيميولوجيا "الإرهاب" في المشهد التشكيلي والبصري المعاصر (مقاربة خطابية ونقدية ثقافية مقارنة)"؛ والثانية للفنان التشكيلي والناقد الأردني الدكتور غازي انعـيم، بعنوان "فاعلية الفن العربي والتربية الفنية والجمالية في تذويب التطرف"؛ والمساهمة الثالثة هي للأكاديمي والناقد المصري الدكتور ياسر منجي، بعنوان "بين التصفية الجسدية والتخليد الرمزي؛ الفن التشكيلي العربي وتجليات العنف السياسي"؛ ثم المساهمة الرابعة، وهي للفنان التشكيلي السوري خالد الساعي، تحت عنوان "الفن التشكيلي العربي؛ الموقف والتعبير في مواجهة الأزمات".

أما حوار الملف، فهو مع الباحث الجمالي المغربي موليم العروسي، الذي أشار إلى أن المقاومة بالإبداع هي أشدّ المقاومات على الفكر الظلامي، وأنه عندما تحط الحرب أوزارها يحتاج الناس إلى الحبّ والجمال لتضميد الجراح، ولهذا من الضروري مقاومة هذه الجماعات المتشددة بالفن والإبداع المعبرين عن الحياة والاحتفال، لأن كل ما تقوم به يسعى إلى تمجيد الفقر الروحي والجمالي.

وبالإضافة إلى الملف، يتضمن العدد (57) من مجلة "ذوات" أبوابا أخرى، منها باب "رأي ذوات"، ويضم ثلاثة مقالات: "الفن التشكيلي في مواجهة الإرهاب" للكاتب والباحث التونسي رضا الأبيض، و"دكتور إبليس ومستر شيطان" للكاتب السوري باسم سليمان، و"عقلنة القيم.. من الخطاب الفلسفي اليوناني إلى المعاصر" للباحث المغربي عبد الصمد زهور؛ ويشتمل باب "ثقافة وفنون" على مقالين: الأول للكاتب والشاعر المصري شريف الشافعي، بعنوان: "عمر عبد الظاهر وحكاياته التشكيلية.. وجه مصر الشعبي والمعاصر"، والثاني للباحث الأنثروبولوجي المغربي الدكتور عياد أبلال بعنوان: "مضيافية اللون والشكل: من أجل إعادة قراءة العالم جماليا".

ويقدم باب "حوار ذوات"، لقاء مع الروائية التونسية عفيفة سعودي السميطي. الحوار أنجزه الكاتب والشاعر المغربي عبد الله المتقي. أما "بورتريه ذوات" لهذا العدد، فقد خصصناه للفنانة التشكيلية المغربية أحلام لمسفر، التي تقاوم بطريقتها الخاصة وتحارب كل أشكال البداءة والتخلف عبر إقامة فنية رائعة على "شاطئ البريش" بالقرب من مدينة أصيلة المغربية الشاطئية. البورتريه تحت عنوان: "أحلام لمسفر.. راعية الضوء واللون على شرفة بحرية"، وهو بقلم الإعلامي المغربي نزار الفراوي.

وفي باب "سؤال ذوات"، يستقرئ الكاتب والإعلامي المصري وائل سعيد آراء مجموعة من الفنانين التشكيليين والنقاد العرب حول "الفن التشكيلي العربي ومانفيستو الإرهاب: ما مدى فاعلية الفن في مواجهة الإرهاب؟". وفي باب "تربية وتعليم" تتناول الباحثة المغربية وأستاذة الفلسفة د. كوثر فاتح موضوع "رهانات التحديث في التعليم".

فيما يقدم الكاتب والباحث المغربي عبد الرحيم رجراحي، قراءة في كتاب "التداوي بالفلسفة" لسعيد ناشيد، الصادر عام 2018 عن "دار التنوير" بلبنان، وذلك في باب كتب، والذي يتضمن أيضًا تقديمًا لبعض الإصدارات الجديدة لمؤسسة "مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث"، إضافة إلى لغة الأرقام، المخصصة لتقرير "تكاليف المعيشة" الذي أجرته الوحدة الاستقصائية في مجلة "الإيكونوميست" The Economist البريطانية.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

بعد ضبطها بـ"حشيش".. ربة منزل تقضي العيد خلف الأسوار

منذ حوالي 7 ساعات

التفاصيل الكاملة للعثور على جثة متحللة لمُسن داخل شقته بعابدين

منذ يوم

"القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل جديدة للمدرسين.. تعرف عليها

منذ يوم

السعودية تعلن العدد الإجمالى لحجاج 2019

ads

الصور

image description

ملخص مباراة الأهلي و"اطلع بره" (صور)

image description

إقبال كثيف على سينمات وسط البلد في أول أيام عيد الأضحى

image description

صور عيد الأضحى في حديقة الأزهر

image description

ذبح أضاحي العيد

image description

فرحة العيد فى القناطر

الأكثر قراءة

عجل يقتل جزارًا ويصيب 9 أشخاص قبل ذبحه في أول أيام العيد بالإسماعيلية

مسجلان خطر يهددان بالانتحار والأمن ينقذهما في المنصورة

تمساح يفترس أخطر كلب في العالم أمام أعين صاحبته (فيديو)

التفاصيل الكاملة للعثور على جثة متحللة لمُسن داخل شقته بعابدين

ستوديو

اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في هونج كونج (فيديو)

تامر مرسي يخضع لعملية جراحية في عينه (صورة)

نيللي كريم : الجزء الثاني من "الفيل الازرق" أعمق من الأول

أحمد خالد صالح: عرض "الفيل الأزرق 2" قبل عيد الأضحي وضعه بمرحلة الأمان.. وهكذا تحدث عن أبطال العمل (حوار)

رياضة

الأهلي يكتسح "اطلع بره" برباعية في الدور التمهيدي لأبطال أفريقيا

مانشستر يونايتد يسحق تشيلسى برباعية فى الدورى الإنجليزى

ليل يفوز على نانت 2 - 1 فى الدورى الفرنسى

أزارو يسجل الهدف الثالث للأهلي في "اطلع بره"

الرئيس نيوز

بالصور| قصة وزير مصري أضاء المسجد النبوي بالكهرباء لأول مرة

صورة.. الشهيد عبد المنعم رياض يؤدي مناسك الحج

صحيفة إسبانية: جينيفر لوبيز أبهرت جمهورها فى مصر

«الوزراء»: إجمالي عدد الحجاج المصريين هذا العام 70 ألفا و531 حاجا

منوعات

ألمانيا تعتزم حظر الأكياس البلاستيكية

المسلمون فى الولايات المتحدة يحتفلون بعيد الأضحى المبارك

دراسة تكشف سر النوم والاستيقاظ المبكر

"النهر اللامع" يثير التساؤلات

كشكول

«شوقي» يشارك بمناقشة رسالة دكتوراه عن " استخدام التعلم الالكتروني بتخفيف الاعباء علي الدولة "

مدارس تدخل الخدمة العام الدراسي الجديد... تعرف عليها

عيد الأضحى.. وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي

تنسيق الجامعات 2019.. 70 ألف طالب يسجلون رغبات تقليل الاغتراب

إسلام سياسي

مقتل والي إدلب بداعش على يد هيئة تحرير الشام

السلطات الإسرائيلية تسمح لـ 1729 يهوديا باقتحام الأقصى أثناء صلاة العيد

توقيع سلام أفغانستان بين طالبان والمبعوث الأمريكي بعد عيد الأضحى

سعوديات يطالبن بإسقاط نظام القبيلة قبل نظام الولاية ومنع السفر


زيت وسكر

200 ألف جنيه إيراد حديقة الحيوان فى أول أيام عيد الأضحى

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى العلمين لمتابعة أعمال التطوير

المجازر تقوم بذبح 3715 اضحية مجانا للمواطنين

وزيرة الصحة تتفقد المركز الطبي بسيدي عبد الرحمن ومركز طوارئ مارينا

مقالات الرأي
جلال حمام
حوارات كشف المستور فى زمن الأزمة
سيد عبدالقادر
«أم عبدالرحمن».. ويا لسخرية القـدر!
د.أحمد الخميسى
أفراح صغيرة كانت تسعدنا
ماجد حبته
مَن قتل جيفرى إيبستين؟
المزيد

الثقافة

"الفن التشكيلي العربي وسيميولوجيا الإرهاب".. في العدد الجديد من مجلة ذوات الإلكترونية

ورش تعليم رسم البورترية بثقافة رشدي

"ثقافة العرب في زمن الميديا".. بقصر القباري في الإسكندرية

خاص: مخطوطات لثروت أباظة تكشف عن العناوين الأصلية لرواياته.. وخطاب شكر رسمي لجيهان السادات بسبب "أعماله الكاملة"

صفحتنا ع الفيس بوك