"الفن التشكيلي العربي وسيميولوجيا الإرهاب".. في العدد الجديد من مجلة ذوات الإلكترونية

صدر العدد الجديد والذي يحمل رقم "57" من مجلة ذوات الثقافية الإلكترونية، والتي تصدر عن مؤسسة "مؤمنون بلا حدود".



أما عن الملف المخصص للعدد فجاء تحت عنوان "الفن التشكيلي العربي وسيميولوجيا الإرهاب"، وكان ذلك من أجل تقوية الخطاب التخصصي الموصول بالفن التشكيلي.



ويتضمن ملف هذا العدد من مجلة "ذوات"، الذي أعده التشكيلي والناقد الفني المغربي بنيونس عميروش، مقالا تقديميا له بعنوان: "معيار العمل الفني في مواجهة التطرف"، وأربع مساهمات؛ الأولى للشاعر والباحث والفنان التشكيلي الفلسطيني- الأردني إياد كنعان، بعنوان "سيميولوجيا "الإرهاب" في المشهد التشكيلي والبصري المعاصر (مقاربة خطابية ونقدية ثقافية مقارنة)"؛ والثانية للفنان التشكيلي والناقد الأردني الدكتور غازي انعـيم، بعنوان "فاعلية الفن العربي والتربية الفنية والجمالية في تذويب التطرف"؛ والمساهمة الثالثة هي للأكاديمي والناقد المصري الدكتور ياسر منجي، بعنوان "بين التصفية الجسدية والتخليد الرمزي؛ الفن التشكيلي العربي وتجليات العنف السياسي"؛ ثم المساهمة الرابعة، وهي للفنان التشكيلي السوري خالد الساعي، تحت عنوان "الفن التشكيلي العربي؛ الموقف والتعبير في مواجهة الأزمات".



أما حوار الملف، فهو مع الباحث الجمالي المغربي موليم العروسي، الذي أشار إلى أن المقاومة بالإبداع هي أشدّ المقاومات على الفكر الظلامي، وأنه عندما تحط الحرب أوزارها يحتاج الناس إلى الحبّ والجمال لتضميد الجراح، ولهذا من الضروري مقاومة هذه الجماعات المتشددة بالفن والإبداع المعبرين عن الحياة والاحتفال، لأن كل ما تقوم به يسعى إلى تمجيد الفقر الروحي والجمالي.



وبالإضافة إلى الملف، يتضمن العدد (57) من مجلة "ذوات" أبوابا أخرى، منها باب "رأي ذوات"، ويضم ثلاثة مقالات: "الفن التشكيلي في مواجهة الإرهاب" للكاتب والباحث التونسي رضا الأبيض، و"دكتور إبليس ومستر شيطان" للكاتب السوري باسم سليمان، و"عقلنة القيم.. من الخطاب الفلسفي اليوناني إلى المعاصر" للباحث المغربي عبد الصمد زهور؛ ويشتمل باب "ثقافة وفنون" على مقالين: الأول للكاتب والشاعر المصري شريف الشافعي، بعنوان: "عمر عبد الظاهر وحكاياته التشكيلية.. وجه مصر الشعبي والمعاصر"، والثاني للباحث الأنثروبولوجي المغربي الدكتور عياد أبلال بعنوان: "مضيافية اللون والشكل: من أجل إعادة قراءة العالم جماليا".



ويقدم باب "حوار ذوات"، لقاء مع الروائية التونسية عفيفة سعودي السميطي. الحوار أنجزه الكاتب والشاعر المغربي عبد الله المتقي. أما "بورتريه ذوات" لهذا العدد، فقد خصصناه للفنانة التشكيلية المغربية أحلام لمسفر، التي تقاوم بطريقتها الخاصة وتحارب كل أشكال البداءة والتخلف عبر إقامة فنية رائعة على "شاطئ البريش" بالقرب من مدينة أصيلة المغربية الشاطئية. البورتريه تحت عنوان: "أحلام لمسفر.. راعية الضوء واللون على شرفة بحرية"، وهو بقلم الإعلامي المغربي نزار الفراوي.



وفي باب "سؤال ذوات"، يستقرئ الكاتب والإعلامي المصري وائل سعيد آراء مجموعة من الفنانين التشكيليين والنقاد العرب حول "الفن التشكيلي العربي ومانفيستو الإرهاب: ما مدى فاعلية الفن في مواجهة الإرهاب؟". وفي باب "تربية وتعليم" تتناول الباحثة المغربية وأستاذة الفلسفة د. كوثر فاتح موضوع "رهانات التحديث في التعليم".



فيما يقدم الكاتب والباحث المغربي عبد الرحيم رجراحي، قراءة في كتاب "التداوي بالفلسفة" لسعيد ناشيد، الصادر عام 2018 عن "دار التنوير" بلبنان، وذلك في باب كتب، والذي يتضمن أيضًا تقديمًا لبعض الإصدارات الجديدة لمؤسسة "مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث"، إضافة إلى لغة الأرقام، المخصصة لتقرير "تكاليف المعيشة" الذي أجرته الوحدة الاستقصائية في مجلة "الإيكونوميست" The Economist البريطانية.