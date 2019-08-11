مانشستر يونايتد يسحق تشيلسى برباعية فى الدورى الإنجليزى

حقق مانشستر يونايتد فوزا كبيرا على ضيفه تشيلسي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



سجل رباعية مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد "هدفين" في الدقيقتين 18 من ركلة جزاء و67، وأنطوني مارسيال في الدقيقة 65، ودانييل جيمس في الدقيقة 81.



واقتنص مانشستر يونايتد بهذا الفوز أول ثلاث نقاط له في الدوري، فيما فشل تشيلسي في حصد أي نقطة في أولى مبارياته تحت قيادة مديره الفني الجديد فرانك لامبارد.

