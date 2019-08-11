ليل يفوز على نانت 2 - 1 فى الدورى الفرنسى

فاز فريق «ليل» على «نانت» بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، في الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.



سجل النيجيري فيكتور أوسيمين هدفي ليل في الدقيقتين 19 و80، فيما أحرز هدف نانت الوحيد محمد زكي سيلك لاعب ليل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 58، ليحصل ليل على الثلاث نقاط الأولى في المسابقة هذا الموسم، فيما ظل نانت بدون رصيد.

وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها، تعادل ستراسبورج مع ميتز بهدف لكل فريق.