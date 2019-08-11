نجاح عملية دقيقة لطفل عمره 3 أيام.. وأسرته تشكر الرئيس (صور)

نجح أطباء وحدة القلب بمستشفى أطفال النصر التخصصى بمحافظة بورسعيد، اليوم، في إجراء جراحة دقيقة لطفل يبلغ من العمر 3 أيام، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.



وتبين وجود خطر على حياة الطفل "تميم أحمد جمال" بعد ثلاثة أيام من ولادته أثناء تواجده بحضانة مستشفى الحياة بورفؤاد، فتم نقله بسيارة إسعاف خاصة إلى مستشفى أطفال النصر لإجراء عملية قسطرة قلبية دقيقة، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وأجرى أطباء وحدة القلب بالمستشفى العملية بنجاح.



من جانبه، قدم أحمد جمال، والد الطفل، الشكر لطاقم الأطباء والتمريض ومديري مستشفى الحياة ببورفؤاد، مختتما حديثه بعبارة: "شكرا القائد والأخ والوالد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على إنقاذه حياة ابني بسبب منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، تحيا مصر".