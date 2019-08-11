أزارو يسجل الهدف الثالث للأهلي في "اطلع بره"

نجح وليد أزارو لاعب النادي الأهلي، في إحراز الهدف الثالث لفريقه أمام "اطلع بره"الدقيقة 48 بالمباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.



وأعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة «اطلع بره» بطل جنوب السودان المقرر لها مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي في منافسات دوري أبطال إفريقيا.



حراسة المرمي: علي لطفي



خط الدفاع: محمد هاني، وأيمن أشرف، ورامي ربيعة، وعلي معلول.



خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي



وسط الهجوم: حسين الشحات، وصالح جمعة، رمضان صبحي



خط الهجوم: ووليد أزارو



فيما استبعد لاسارتى الصفقات الجديدة محمد مجدي أفشة ومحمود متولي، وأليو ديانج من تشكيل المباراة، بعد أن سبق وضمهم للقائمة الأولية.

