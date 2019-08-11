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سياسي

البرلمان العربي يُدين اقتحام المسجد الأقصى في أول أيام العيد

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:54 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي باشد العبارات اقتحام المستوطنين الصهاينة تحت حماية قوة الاحتلال الغاشمة لحرم المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد 10 ذو الحجة 1440 هجري الموافق 11 أغسطس 2019م في وقت أداء المسلمين لصلاة عيد الأضحى المبارك مما أدى إلى إصابة عدد من المصلين.


وعبر رئيس البرلمان العربي عن رفض البرلمان العربي المطلق لهذه الأعتداءات المتكررة، مؤكدًا بأن اقتحام باحات المسجد الأقصى في أول أيام عيد الأضحى المبارك، والاعتداء على المصلين، هو اعتداء واستفزاز على المسلمين في كافة أنحاء العالم، لما للقدس الشريف من مكانة خاصة لدى كل مسلمي العالم، وعدم احترام لقدسية أماكن العبادة، ومحاولة صهيونية لتنفيذ مخططاتها التهويدية بحق القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وحمل رئيس البرلمان العربي حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتائج هذه الاعتداءات الممنهجة وما ينتج عنها، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل وتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية للوقوف بوجه هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وإتخاذ خطوات جادة وعاجلة لإجبار قوة الاحتلال (إسرائيل) بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات في تحدٍ صارخ لكل القيم والمواثيق الدولية التي تمنع استباحة أماكن العبادة، مطالبًا مجلس الأمن الدولي بالعمل الجاد لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، واحترام ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية بشأن القضية الفلسطينية.

ووجه رئيس البرلمان العربي تحية إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني الصامد خاصة في مدينة القدس لدفاعهم عن القدس ومسجدها الأقصى المبارك وتضحياتهم البطولية وتصديهم بإرادة قوية لمخططات قوات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة، مؤكدًا مواصلة البرلمان العربي لجهوده الحثيثة بالتنسيق مع المجلس الوطني الفلسطيني نُصرة للقدس ولنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

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