أسعار الذهب المسائية في أول أيام عيد الأضحى

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم بمحال الصاغة، حيث سجل عيار 21 نحو 684 جنيها للجرام.



كما سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي:



عيار 18 سجل اليوم 586 جنيها للجرام



عيار 21 سجل اليوم 684 جنيها للجرام



عيار 24 سجل اليوم 781 جنيها للجرام



الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5472 جنيها



أوقية الذهب تسجل الآن 1497 دولارا.



وتشهد أسعار الذهب في مصر بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بالمحافظات والمدن المختلفة، كما أن هناك بعض محال الصاغة تختلف فى أسعار المصنعيات للمشغولات الذهبية على حسب النقوش والأعمال اليدوية أو المصنعة للمشغولات، وذلك بنسب تفاوت تصل من 1 جنيه إلى 5 جنيهات فى الجرام.

