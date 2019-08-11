الأدلة الجنائية تفحص 100 بندقية ضبطت في مخبأ سري بأسيوط

أجرت النيابة العامة بأسيوط تحقيقات موسعة، في ضبط 100 بندقية خرطوش داخل مخبأ سري داخل سيارة نصف نقل يستقلها عاطلين.



وقررت النيابة إرسال الأسلحة المضبوطة إلى خبراء الأدلة الجنائية لفحصها وتحديد أعيرتها ونوعها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين.



وكشفت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عن نشاط المتهمين بعد ورود معلومات بقيام عنصر إجرامي 37 سنة ومقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، محكوم عليه في قضية "تبديد" بالحبس شهر بالاتجار في الأسلحة النارية وتهريبها مُستخدمًا سيارة نصف نقل من محافظة مطروح وترويجها بمحافظة أسيوط.



عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن أسيوط والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بمدخلي محافظة أسيوط الشرقي والغربي، تم خلالها ضبط المتهم حال قيادته السيارة المشار إليها وضبط بصحبته عاطل 32 سنة ومقيم بمطروح بكمين بوابة الرسوم بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة وبتفتيش السيارة ضُبط بداخلها 100 بندقية خرطوش عيار 12 مم بمخابئ سرية بالسيارة، ومبلغ مالي وهاتفين محمولين.



بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بحيازتهما للأسلحة المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالي ملك المتهم الأول كمصروفات شخصية والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسيارة لنقل الأسلحة وترويجها على عملائهما.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

