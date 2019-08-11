التصريح بدفن شقيقين بعد سقوط سيارتهما بترعة فى الغربية

قررت نيابة السنطة بمحافظة الغربية، التصريح بدفن شقيقين ونجل عمهما بعد سقوط سيارتهم الملاكي، في ترعة طريق بلكيم بعزبة الخطيب.



تلقى اللواء ممدوح حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط سيارة ملاكى داخل ترعة بلكيم، ما أسفر عن مصرع عماد علي ذكي حنون، ٢٢سنة، صف ضابط بالقوات المسلحة ومحمد علي زكي حنون، ١٥سنة، وعلي سامي زكي حنون، ١١سنة، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى السنطة العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي قررت التصريح بدفن الجثث.