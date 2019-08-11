جولة في مدينة العلمين الجديدة (فيديو)

حصلت «الدستور» على فيديو للأعمال الإنشائية في مدينة العلمين الجديدة، التي تبلغ مساحتها 50 ألف فدان بعمق أكثر من 60 كم جنوب الشريط الساحلي ومخطط لها أن تستوعب أكثر من 3 مليون نسمة، وبما تشمله من أبراج سكنية وسياحية ومناطق ترفيهية، وكورنيش بطول الشاطئ البالغ 14 كيلومترًا، فضلًا عن ميناء عالمي لاستقبال اليخوت السياحية الأجنبية والمحلية.

ويوضح الفيديو أعمال الإنشاءات التي لا تتوقف على طول طريق الكورنيش الممتد لنحو 14 كيلومتراً، وحفارات وماكينات الرفع العملاقة التي تعمل على مدار الساعة لإنشاء البحيرات الصناعية المطلة على شاطئ البحر، حيث تعمل أكثر من 20 شركة للانتهاء من تنفيذ مشروعات مدينة العلمين الجديدة، بداية من مد شبكات طرق وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وغيرها من مرافق البنية الأساسية، وبناء العمارات والأبراج السكنية، وإنشاء كورنيش جديد وممشى على البحر، بالإضافة إلى إنشاء مدينة ترفيهية تضم مناطق للألعاب والبحيرات الصناعية، وصولاً إلى بناء سلسلة من الفنادق والمطاعم.

«كورنيش سياحي عالمي بطول 14 كيلومتراً يوازى شاطئ البحر.. زراعات وأشجار زينة ونخيل منتشرة على طول المسافة.. ممشى ومضمار للدراجات وشبكة لري الحدائق وأخرى لمياه الشرب.. أعمدة حديدية مصممة بأشكال فنية مبتكرة .. بارجولات وأماكن لجلوس المواطنين والسياح على طول الكورنيش.. 15 كوبرى علوي.. حواجز للأمواج على شاطئ البحر.. أبراج سكنية بارتفاعات تصل إلى 38 طابقاً وفنادق سياحية على عدة مستويات» تلك هي مدينة العلمين الجديدة الساحرة.

كما يبرز الفيديو مميزات مدينة العلمين الجديدة (لؤلؤة سواحل المتوسط) التي تتم بأيدي عشرات الآلاف من المهندسين والعمال المصريين، ومنها:

- تتميز المدينة بوجود منظومة كاميرات ومراقبة لكل متر بها، وكذلك منظومة نقل ومرور على أعلى مستوى، والإنارة بالمدينة تعتمد على الطاقة المتجددة.

- تتميز بوجود مراكز مؤتمرات عالمية ومعارض وملاهى وميدتاون ومركز ثقافى ودار أوبرا ومجمع سينمات عملاق ومكتبة بحجم مكتبة الإسكندرية ونطاق سباق للفورميلا وحديقة حيوان مفتوحة وميناء عالمي لاستقبال اليخوت الأوروبية ومسجد ضخم وكنيسة عملاقة ومدارس وجامعات عالمية ونوادي رياضية ومراكز تجارية.

- يبلغ طول الشاطئ بالمدينة 14 كم.

- تبلغ مساحة الفنادق بالمدينة 296 فدان.

- تحتوي المدينة على مركز طبي عالمي بمساحة 44 فدان.

- يوجد بالمدينة مركز مؤتمرات عالمي مجهز لاستقبال مؤتمرات عالمية.

- تضم مقرات حكومية ووزارات.

- بها وحدات سكنية لجميع الفئات "إسكان اجتماعي ومتميز وسياحي وإسكان بحيرات وإسكان فندقي.

- بها ١٨ برج عالمي، وتم طرح ١٢٠٠ وحدة سكنية فى ٥ أبراج فقط يوليو الماضي، وتم حجزهم بالكامل في أقل من ٣ أسابيع.

- بها مدينة ملاهي ضخمة شيدتها شركة إنترتينمت وورلد الأمريكية بـ٦٠ مليار جنيه.

- بها جامعه دولية "جامعه العلمين" بتكلفه ٢.٢ مليار جنيه وتضم كليات كلية الهندسة والتكنولوجيا- كلية العلوم الأساسية- كلية الصيدلة- كلية الطب- كلية القانون الدولي- كلية علوم الإدارة- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- كلية الفنون والتصميم.