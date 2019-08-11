استقرار أسعار النفط خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد

استقرت أسعار النفط خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، بعد أن تراجعت أمس الأول الجمعة إلى ما يقرب من 3% بالرغم من اتفاق أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس 2020 في مسعى لدعم أسعار الخام.



وقالت وزارة الطاقة الروسية إن تقديرات وكالة الطاقة الدولية تتطابق إلى حد كبير مع توقعاتها، مضيفة أن موسكو أخذت بعين الاعتبار إمكانية حدوث تباطؤ الطلب على النفط عندما مددت اتفاق تخفيض الإنتاج مع أوبك.



وفى التعاملات المسائية استقرت عقود مزيج برنت تسليم أكتوبر إلى نحو 58.53 دولار للبرميل، كما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر إلى 54.50 دولار للبرميل.