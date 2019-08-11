إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية في أول أيام عيد الأضحى (صور)

شهدت شواطئ الإسكندرية، إقبالا متوسطًا من المواطنين في أول أيام عيد الأضحى، وذلك على عكس الإقبال المعتاد في أيام الصيف، فيما توقع المستاجرين زيادة الإقبال فى الأيام المقبلة، خاصًا لإنشغال المواطنين بالذبائح في أول أيام العيد.



ورصدت "الدستور" تواجد المئات على الشواطئ، والكثير منهم من أهالي الإسكندرية، وتراجع أعداد المصطافين القادمين من المحافظات الأخرى.



وقال الحاج مصطفى عبد القادر مدير شاطئ البوريفاج السياحي بمنطقة 45 شرق الإسكندرية، إنه من المتوقع أن يزداد الإقبال بداية من اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أن الإقبال ضعيف بداية من أول ذي الحجة، لأنها فترة صيام والكثير امتنع عن النزول للشواطئ خاصًا مع ارتفاع درجة الحرارة.



وأضاف، أن الشاطئ محدد له سعر تذكرة دخول شاملة الخدمات 25 جنيها، لكنه في بعض الأحيان يقدم تخفيض في السعر للعائلات لرفع المعاناة عن الأسر المصرية، مشيرا إلى أن الشاطئ يوجد عليه 4 أفراد من فريق الإنقاذ، ولا يحدث به حالات غرق، لوجود صدادات بالمياه لمنع الأمواج، ومراقبة دائمة على الشاطئ.



وكانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، قد أعلنت عن إنهاء جميع الاستعدادات لجميع الشواطئ لاستقبال المصطافين خلال أيام عيد الأضحي.



وقال اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة، إنه تم الانتهاء من استعدادات الشواطئ، واستقبال جميع الأهالي والمصطافين خلال عطلة عيد الأضحي.



وأضاف أنه سوف يتم فتح الشواطئ التي تديرها الإدارة لاستقبال واستضافة، ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان طوال أيام عيد الأضحي شامل الحصول على شمسية وكرسي، مشيرا إلى أن الشواطئ هي "المندرة العام، وميامي المجاني أمام شارع إسكندر إبراهيم، والسرايا العام أمام مدرسة الطفولة السعيدة، وجليم، والأنفوشي العام أمام مكتبة الطفل، وشهر العسل أمام مدخل البيطاش، والهانوفيل العام أمام مدخل الهانوفيل، والمكس بجوار فنار المكس".