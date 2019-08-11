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عالم

أطباء بلا حدود: إنقاذ 251 مهاجرا قبالة السواحل الليبية خلال الأيام الثلاثة الماضية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:32 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الأحد، تمكن سفينة إنقاذ المهاجرين النرويجية "أوشن فايكنج" من إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة السواحل الليبية لليوم الثالث على التوالي ليصبح إجمالي عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم 251 شخصا.

وقالت المنظمة - في تدوينة على موقع "تويتر" حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أن سفينة "أوشن فايكنج" أنقذت اليوم 81 شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية مهلهلة في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية حيث يتمركز مهربو المهاجرين.

وتدير منظمة أطباء بلا حدود ومنظمة "إس أو إس ميديترينيان" الفرنسية الإغاثية سفينة "أوشن فايكنج"، إلا أنه من غير الواضح أين ومتى ستجد السفينة ميناء أمن للرسو به.

يذكر أن وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سالفيني كان قد منع سفينة "أوشن فايكنج" من دخول المياه الإقليمية الإيطالية، في خطوة لإبعاد كافة سفن الإنقاذ عن الرسو في الموانئ الإيطالية. كما طالب باقي الدول الأوروبية بقبول المهاجرين الذين تم إنقاذهم في مياه البحر الأبيض المتوسط.

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