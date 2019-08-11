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الكرازة

الأنبا بافلي يترأس القداس الإلهي بدير أبي سيفين طموه

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:27 م
الأنبا بافلى، أسقف
الأنبا بافلى، أسقف عام للشباب بالإسكندرية
تريزة شنودة
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صليّ الأنبا بافلى، أسقف عام للشباب بالإسكندرية وكنائس المنتزة أمس، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد إستفانوس أول الشمامسة والقديس الأنبا صموئيل المعترف بدير الشهيد العظيم فيلوباتير مرقوريوس أبى سيفين بطموه.

وشارك نيافته فى صلاة القُداس الإلهى، الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه وشمامسة الدير.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني أصغر صومها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، وذلك يوم 7 من الشهر الجاري، والذي يستغرق 14 يومًا مُتصلة تنتهي يوم 22 قداسات عيد العذراء.

ويعتبر صوم السيدة العذراء من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، أسوة بصوم الرسل الذي احتفلت به الكنيسة في يوليو المنصرم، وتصنف الأصوام بالدرجة الثانية كونها أصوام لا ترتبط بقضية الخلاص المسيحي، وبناء عليه تسمح الكنيسة بتناول المأكولات البحرية طيلة الصوم فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع.

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