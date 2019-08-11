معلول يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك "إطلع بره"

سجّل علي معلول لاعب الأهلي، الهدف الأول في الدقيقة الـ16 من ركلة جزاء، أمام نظيره السوداني "اطلع بره"، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.



وأعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة «اطلع بره» بطل جنوب السودان المقرر لها مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي في منافسات دوري أبطال إفريقيا.



حراسة المرمي: علي لطفي



خط الدفاع: محمد هاني، وأيمن أشرف، ورامي ربيعة، وعلي معلول.



خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي



وسط الهجوم: حسين الشحات، وصالح جمعة، رمضان صبحي



خط الهجوم: ووليد أزارو



فيما استبعد لاسارتى الصفقات الجديدة محمد مجدي أفشة ومحمود متولي، وأليو ديانج من تشكيل المباراة، بعد أن سبق وضمهم للقائمة الأولية.



