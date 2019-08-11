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مصر

المنطقة الأثرية بالجيزة تستقبل 8 آلاف زائر مصري وأجنبي في أول أيام العيد

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:10 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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شهدت المنطقة الأثرية بالجيزة إقبالا ضعيفا في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك حيث استقبلت 8 آلاف زائر مصري وأجنبي وهو ما يعد أقل من المعتاد في الأعياد.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن المنطقة استقبلت اليوم منذ صباح أول أيام عيد الأضحى 6 آلاف زائر مصري و2000 زائر أجنبي وهو أقل من المعتاد استقباله خلال أيام الأعياد والمناسبات حيث يتعدي عدد الزائرين 15 ألف زائر في اليوم الواحد.

وشهدت المنطقة منذ فجر اليوم حالة من الاستنفار الأمني لاستقبال الزوار وتم تعزيز الخدمات حيث انتشرت قوات شرطة تأمين المنطقة الأثرية بقيادة العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة بعد إخطار من الجهات المختصة بقدوم وفود أجنبية لزيارة الأهرامات وأبو الهول والتجول بالمنطقة الأثرية، ونفذت قوات التامين الخطة الأمنية تنفيذا لتوجيهات مساعد وزير الداخلية لمباحث السياحة والآثار باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لحين انتهاء زيارة الوفود وجولتهم للمنطقة الأثرية.

وتعتمد خطة التأمين على تشديد التأمينات المنطقة بالكامل وإجراء عمليات تمشيط وانتشار دوريات أمنية وأيضا تفتيش الزائرين لسفح الأهرامات أو المنطقة الأثرية وتتولي مباحث الفنادق بإشراف العقيد هاني شعبان رئيس مباحث الفنادق عملية تأمين الفنادق علي مستوي القاهرة والجيزة خاصة الفنادق الكبرى بوسط البلد وفندق مينا هاوس لاستقبالهم إشغالات من السائحين خلال فترة الأعياد.

وتنتشر بالمنطقة الأثرية لافتات تحمل أسعار الخيالة والجمالة باللغتين العربية والإنجليزية للتصدي لحالات الخداع التي قد يتعرض لها الزائرين من زيادة التسعيرة.

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