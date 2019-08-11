والي جنوب كردفان بالسودان يدعو الحركة الشعبية للمفاوضات

دعا والي جنوب كردفان (جنوب وسط السودان) المكلف اللواء ركن رشاد عبدالحميد إسماعيل، "الحركة الشعبية" إلى بدء مفاوضات للسلام.



وخاطب والي جنوب كردفان "الحركة الشعبية"، قائلا: "هيا نجلس للسلام الذي أصبح واقعا، ولابد أن نلحق بالولايات الأخرى".



ونقلت القوات المسلحة السودانية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" اليوم الأحد، عن والي جنوب كردفان قوله: "نتمنى أن تنعم الولاية بالأمن والاستقرار".



وهنأ المواطنين وقيادة الفرقة 14 مشاة، وجهاز المخابرات، ورئاسة شرطة الولاية، بمناسبة عيد الأضحى.



وتنقسم "الحركة الشعبية - شمال" إلى جناحين، أحدهما بقيادة عبد العزيز الحلو وتخوض قتالا في جنوب كردفان، والثاني بقيادة مالك عقار وتخوض قتالا في ولاية النيل الأزرق، والأخيرة أعلنت قبل اسابيع وقفا للقتال من جانب واحد، علما بأن جناح عقار عضو في "الجبهة الثورية" المنضوية ضمن تحالف "نداء السودان" أحد مكونات قوى إعلان "الحرية والتغيير"، التي وقعت الاسبوع الماضي، الأحرف الأولى، مع المجلس العسكري الانتقالي وثيقة "الإعلان الدستوري".