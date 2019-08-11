"تضامن الإسكندرية": فريق إغاثة لدعم المتضررين من انهيار أجزاء من عقارين بالمنشية

وجه رضا متولي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، فور تلقيه بلاغ من غرفه عمليات المحافظة بسقوط أجزء من عقارين في شارع السكة الجديدة، بحي الجمرك أمام مدرسة الباب اللأخضر، واحتجاز أشخاص بداخله، بالتوجه إلى موقع العقار.



وانتقل على الفور، وكيل المديرية، وفريق إغاثة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وفريق إغاثة إدارة الجمرك الاجتماعية، لمكان الحادث حيث تمت المعاينة وتبين أن العقار رقم ٤٨ بالسكة الجديدة المنشية، مكون من دورين، انهارت أجزاء منه، وبه ٩ أسر بعدد ٢٩ فردا، وعقار رقم ٤٤ بالسكة الجديدة بالمنشية، وانهارت أجزاء منه، ويوجد به ٥ أسر ٢٧ فردا، ويوجد حالة إصابة لسيدة بها كسر، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.



وأشار مدير مديرية التضامن أنه تم التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير وجبات غذائية، كما تم التنبيه على الأسر المتضررة بإحضار رقم محضر الشرطة لصرف مساعدة الإعاشة، وجارى عمل اللازم وسوف يتم توزيع مساعدات مالية للأسر المتضررة.