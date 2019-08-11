ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين إلى 5 حالات

ارتفعت حالات الوفاة الطبيعية بين حجاج السياحة إلى 5 كان آخرها أمس، حيث توفيت الحالة الخامسة خلال وقفة عرفة، بالإضافة إلى 3 حالات توفيت عند الوصول للمشاعر المقدسة، وحالة بمنفذ الوصول لحجاج البرى، فيما تواصلت بعثة الحج السياحى الرسمية مع ذوي المتوفين لأخذ موافقة كتابية منهم على دفن الحالات بالبقيع في مكة المكرمة.



وأكد اللواء عمرو لطفي، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، نجاح نفرة الحجيج من مزدلفة إلى منى، وتمكن الحجاج من رمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام العيد، مطمئنا بأن جميع الحجاج بخير، وأن كافة الأمور تسير على ما يرام.



وأوضح أن خطة تفويج الحجاج تمت بنجاح، وفق التصورات الموضوعة، والبعثة المصرية تعاملت مع محدودية المساحة في منى بالرغم من زيادة الأعداد بنسبة تتجاوز الـ20%، كما نجحت عملية النفرة، وفق خطة محكمة، بالتنسيق مع السلطات السعودية لضمان سلامة الحجاج.



ومن المقرر أن يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات فى مشعر منى، في ثاني أيام التشريق، بعد أن رموا جمرة العقبة الكبرى 7 حصيات، اليوم الأحد.