نتنياهو يزور أوكرانيا قبيل انتخابات الكنيست

يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أواخر الأسبوع المقبل إلى أوكرانيا، في أول زيارة خارجية يقوم بها منذ الانتخابات التي أجريت في إسرائيل، في أبريل الماضي.



وتأتي هذه الزيارة قبل أقل من شهر من دورة جديدة من الانتخابات سيخوضها نتنياهو في سبتمبر، بسبب فشله في تشكيل ائتلاف حكومي بعد تحقيق حزبه "الليكود" فوزا هشا في انتخابات أبريل.



وأكد مكتب نتنياهو أنه سيصل كييف الأحد المقبل، في زيارة ستستغرق يومين سيلتقي خلالها الرئيس فلاديمير زيلينسكي، أول زعيم أوكراني من أصول يهودية.