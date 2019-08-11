راعى كنيسة القديس يوسف الكاثوليكية يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

زار الأب يؤنس أديب راعي كنيسة القديس يوسف بالغردقة، ديوان محافظة البحر الأحمر لتقديم التهنئة للسيد المحافظ بمناسبة عيد الأضحي المبارك.



ورافقه خلال الزيارة وفد كنسي، وذلك في إطار حرص الكنيسة الكاثولكية على تقديم التهنئة بمناسبة الأعياد المصرية جميعها.



وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني أصغر صومها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، وذلك يوم 7 من الشهر الجاري، والذي يستغرق 14 يومًا مُتصلة تنتهي يوم 22 قداسات عيد العذراء.



ويعتبر صوم السيدة العذراء من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، أسوة بصوم الرسل الذي احتفلت به الكنيسة في يوليو المنصرم، وتصنف الأصوام بالدرجة الثانية كونها أصوام لا ترتبط بقضية الخلاص المسيحي، وبناء عليه تسمح الكنيسة بتناول المأكولات البحرية طيلة الصوم فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع.