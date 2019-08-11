أسقفا إيبارشيتي الشرقية يهنئان المحافظ ومدير الأمن بعيد الأضحى

زار صاحب النيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان يرافقهما وفد كنسي صباح اليوم مقر ديوان محافظة الشرقية.



وخلال الزيارة هنأوا محافظ الشرقية بعيد الأضحى المبارك، كما زاروا مديرية أمن الشرقية لتقديم التهنئة، للواء أحمد ممدوح مدير الأمن الوطني.