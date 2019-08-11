محافظ الغربية يوجه الأجهزة التنفيذية بالتواجد الميداني

وجه محافظ الغربية، جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتواجد الميداني لمتابعة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك عن قرب، والعمل على حل أي مشاكل تعكر فرحة المواطنين.



جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ اليوم الأحد، مع المجلس التنفيذي بالكامل بمقر الديوان لمتابعة تنفيذ استعدادات كافة الجهات المعنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك.



وشدد على مسؤولي مديرية الطب البيطري بالمرور على مجازر المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بالذبح المخالف، مع التنسيق مع مديرية التموين لاستمرار الحملات المكثفة على الأسواق للتأكد من جودة المعروضات، وكذلك مديرية الصحة، للمرور على المستشفيات لمتابعة سير العمل بها والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية.



كما وجه مسؤولي مديرية التموين بمتابعة المخزون من السلع التموينية والوقود والبوتاجاز خلال فترة العيد، مكلفا رؤساء المدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين وأماكن تجمعات المواطنين ورفع كافة التراكمات أولًا بأول، مع تشديد الرقابة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكذا منع أي أعمال بناء مخالفة خلال إجازة العيد والإزالة الفورية في المهد لأية تعديات أو تشوينات مواد البناء المخالف.



وكلًف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، بمتابعة استمرارية الخدمة وعدم انقطاعها طوال إجازة العيد ومتابعة عمل فرق الطوارئ لمواجهة أي أعطال في أسرع وقت.