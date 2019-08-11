تداول 24 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد
الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:25 م
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم، بلغ 24 سفينة.
وذكرت بيان أصدرته الهيئة أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 6 سفن حاويات وغادرته 5 سفن، وتتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.
وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل خروج سفينة بضائع عامة وتتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، مشيرا إلى أنه جارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.
وذكرت بيان أصدرته الهيئة أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 6 سفن حاويات وغادرته 5 سفن، وتتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.
وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل خروج سفينة بضائع عامة وتتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، مشيرا إلى أنه جارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.