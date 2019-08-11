الأنبا أبولو يهنئ محافظ جنوب سيناء بعيد الأضحى المبارك

هنأ الأنبا أبولو أسقف جنوب سيناء برفقة وفد من كبار القساوسة بكاتدرائية السمائيين اليوم محافظ جنوب سيناء بمناسبة حلول عيد الأضحى.



وقال الأنبا أبولو في بيان له اليوم: "نتمنى عيد أضحى مبارك على جميع محافظات مصر، وأن يعم الأمن والأمان وتستمر عجلة العمل والإنتاج فى التقدم تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى".

