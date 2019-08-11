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الكرازة

الأنبا أبولو يهنئ محافظ جنوب سيناء بعيد الأضحى المبارك

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:14 م
الأنبا أبولو أسقف
الأنبا أبولو أسقف جنوب سيناء
تريزة شنودة
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هنأ الأنبا أبولو أسقف جنوب سيناء برفقة وفد من كبار القساوسة بكاتدرائية السمائيين اليوم محافظ جنوب سيناء بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وقال الأنبا أبولو في بيان له اليوم: "نتمنى عيد أضحى مبارك على جميع محافظات مصر، وأن يعم الأمن والأمان وتستمر عجلة العمل والإنتاج فى التقدم تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى".

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