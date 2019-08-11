مد العمل بقلعة قايتباي ساعة لإقبال الجمهور عليها في الإسكندرية

شهدت قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية، اليوم، إقبالًا متوسطًا في أول أيام عيد الأضحى المبارك.



وقال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، إنه تم استقبال زائري القلعة منذ الصباح الباكر وحتى إغلاق أبوابها في السادسة مساءً، وتم مد ساعات العمل ساعة إضافية بناء على موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في ضوء حرص وزارة الآثار على إتاحة مزيد من الوقت للزائرين.



وأضاف متولي في تصريحات صحفية، اليوم، أن منطقة قلعة قايتباي وإدارة الحدائق بالمنطقة الأثرية، أتمت الاستعدادات لاستقبال الزائرين خلال عيد الأضحى المبارك وتم الانتهاء من أعمال تنسيق الحدائق داخل القلعة وتقليم النخيل في إطار إظهار المعلم الأثري الهام بالمظهر الحضاري اللائق.