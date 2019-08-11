الأنبا إبرام يهنئ محافظ الفيوم بعيد الأضحى

هنأ الأنبا ابرآم مطران الفيوم بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ووفدًا من الكنيسة محافظ الفيوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني أصغر صومها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، وذلك يوم 7 من الشهر الجاري، والذي يستغرق 14 يومًا مُتصلة تنتهي يوم 22 قداسات عيد العذراء.