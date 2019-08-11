متابعة مبادرة إعادة إعمار مساكن "المنيرة"

تفقد محافظ الوادي الجديد منازل المبادرة التي تنفذها جمعيه الـورمان الخيرية، لإعادة إعمار منازل الحالات الأولى بالرعاية والأكثر فقرًا بقريه المنيره بمركز الخارجه، حيث يتم إنشاء المنزل على مساحة (٦٨) متر مربع كامل التشطيب بواقع (٢) غرفه وصاله ومطبخ وحمام.



وعرضت مديريه التضامن الاجتماعي، مقترح تأثيث وفرش هذه المنازل بالشكل المناسب، بالإضافه إلى حصر جميع المنازل التي تحتاج إلى إحلال وتجديد من الحالات الأولى بالرعاية.



من جانبه صرح العميد أحمد دسوقي، مدير مشروعات جمعيه الأورمان بالوادى الجديد أن المبادرة تأتي في إطار التعاون الوثيق بين الجمعية والمحافظة في مجال مساعدة ودعم الحالات الأولى بالرعايه.