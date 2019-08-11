مصرع 17 شخصا جراء الأمطار الموسمية في باكستان

لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم، جراء الأمطار الموسمية التي تجتاح معظم أنحاء باكستان.



وذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأحد، أن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم صعقا بالكهرباء، فيما توفي ثلاثة آخرون جراء انهيار سقف بمدينة "كراتشي" في إقليم السند، فيما لقي سبعة أشخاص مصرعهم ما بين الغرق والصعق بالكهرباء بإقليم البنجاب.



يذكر أن باكستان تعاني من موسم الفيضانات السنوي الذي يستمر بدءا من يوليو وحتى سبتمبر المقبل، ويتسبب في وقوع فيضانات بأنحاء جنوب آسيا.