14 أغسطس.. بدء أعمال المنتدى الأوروبي حول الحرية والأمن بمدينة تيرول النمساوية

تستضيف مدينة تيرول النمساوية، المنتدى الأوروبي السنوي "ألباخ" والذي يعقد في الفترة من 14 إلى 30 أغسطس الجاري تحت شعار "الحرية والأمن".



وقالت مصادر في إدارة المنتدى، اليوم الأحد، إن أعمال المنتدى تتضمن العديد من الندوات العلمية والمناقشات في مجالات العلوم والسياسة والاقتصاد والثقافة حيث سيتم التركيز هذا العام على البحث عن نموذج اجتماعي في المستقبل يمكن أن يوفر توازنا عادلا بين الحرية والأمن.



وأضافت المصادر أن المنتدى سوف يناقش – في أحد جلساته - سبل تعزيز التقارب والحوار بين الأديان المختلفة وآليات دعم الديمقراطية.