روسيا تتهم جوجل بالدعاية لتحركات غير مرخص لها في موسكو

اتهمت وكالة حكومية روسية اليوم الأحد، شركة جوجل الأمريكية بالدعاية لتحركات غير مرخص لها قانونيا في العاصمة الروسية موسكو.



ووفقًا لتقرير روسية، فأن الوكالة الفيدرالية الروسية المختصة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طالبت اليوم إدارة شركة عملاق البحث على الإنترنت "جوجل" بإيقاف الإعلانات على "يوتيوب" التي تدعو إلى تحركات غير مرخصة بوسط موسكو.



وأفاد موقع الوكالة الفيدرالية الروسية بأنها نقلت رسالة إلى شركة "جوجل" لاتخاذ تدابير لمنع نشر إعلانات تتعلق بالاحتجاجات غير المرخص لها من قبل السلطات الروسية في موسكو عبر موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" التابع لجوجل.



وبحسب الوكالة، تقوم بعض الكيانات عبر صفحات "يوتيوب" بشراء الإعلانات لنشر مقاطع فيديو تحرض المتابعين للمشاركة باحتجاجات غير مرخصة وسط موسكو متعلقة بالانتخابات المحلية الروسية.



وفي سبتمبر من العام الماضي، ناشدت الوكالة الروسية "روسكومنادزور" شركة "جوجل" بوقف بيع الإعلانات لكيانات مجهولة على "يوتيوب" استخدام خدماتها، وذلك لنشرها دعوات لانتهاك قانون الانتخابات الروسي.