بيونج يانج توجه رسائل "تحذيرية" لسول وواشنطن

أجرت كوريا الشمالية 5 تجارب صاروخية خلال أسبوعين، أرادت من خلالها توجيه رسائل تحذيرية للجارة الجنوبية وواشنطن، بشأن المناورات الثنائية التي انطلقت الاثنين الماضي.



أشرف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون في العاشر من الشهر الجاري، على التجربة الصاروخية لسلاح جديد، لم تحدد بيونجيانج ماهيته، فيما قالت سول إنها عبارة عن إطلاق صاروخين بالستيين قصيري المدى.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن الزعيم الكوري الشمالي، تابع السبت، تجربة سلاح جديد جرى تطويره ليناسب تضاريس البلاد.



وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين مجهولي الهوية بالقرب من مدينة هام هيونج الساحلية الشرقية بإقليم هام كيونج الجنوبي في اتجاه البحر الشرقي.



وذكرت الهيئة أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب تحسبا لاحتمال حدوث عمليات إطلاق إضافية مع الحفاظ على وضعية الاستعداد.