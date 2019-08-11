الأنبا مكاريوس يهنئ محافظ المنيا بعيد الأضحى

تقدم الأنبا مكاريوس أسقف عام إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بالتهنئة لمحافظ المنيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



كما زار وفد كنسي من الطوائف المسيحية المختلفة بمحافظة المنيا على رأسهم الأنبا مكاريوس ممثلاُ عن الأرثوذكسية والأنبا بطرس فهيم مطران الكنيسة الكاثوليكية بالمنيا المحافظ لتقديم التهنئة بمناسبة العيد.