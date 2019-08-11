إخماد حريق نشب فى مدرسة ثانوى بمركز نقادة

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب بمدرسة ثانوية في محافظة قنا.



تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا بنشوب حريق بغرفتين مخصصتين للمدرسين العاملين بإحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة نقادة التعليمية، مما نتج عنه احتراق بعض محتوياتهما «أثاثات خشبية– شاشة حاسب آلى»، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات.



وبالفحص تبين قيام ثلاثة طلاب بالصف الأول الثانوى بالمدرسة المشار إليها بدخول مقر المدرسة بالقفز من أعلى الأسوار وسكب مادة قابلة للاشتعال «البنزين» بالغرفتين وإشعال النيران بهما لتضررهم من رسوبهم بالامتحانات، وتم ضبط مرتكبى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.