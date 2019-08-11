فودافون تعتزم استثمار 4 مليارات جنيه في السوق المصرية

كشف المهندس أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة فودافون مصر أن حجم استثمارات فودافون مصر في السوق المصري] تخطت 10.5 مليار جنيه خلال 3 سنوات الماضية، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف زيادتها بنسبة 15% خلال العام الجاري والمتوقع استثمار نحو 4 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري.



وأكد عصام، في تصريحات للدستور، أن فودافون مصر لديها ثقة في السوق وهناك التزام تجاه المشتركين حيث إنها تحتل المركز الأول في عدد المشتركين بنحو 43 مليون مشترك، ما يؤكد على أهمية تقديم خدمات جديدة للسوق المصرية.



وقال عصام إن فودافون تستثمر في عدة مشروعات تدعم التحول الرقمي في مصر وخصصت 500 مليون جنيه لاسثمارها في مجال الطاقة الجيدة والمتجددة، موضحا أن الشركة ستدعم تطبيقات وحلول تدعم صناعة الذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي خلال الفترة المقبلة.

