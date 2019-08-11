"بلماضى" يظهر لأول مرة بعد الكان

سجل جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، ظهوره الأول بعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي توج بها منتخب بلاده مؤخرًا، وذلك عبر مداخلة بالفيديو، خصهها لتهنئة قاطني إحدى دور المسنين في الجزائر بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



ويواصل بلماضي الاستمتاع بقضاء عطلته رفقة عائلته الصغيرة بمسقط رأسه بضواحي باريس، بعد مشوار طويل وشاق رفقة المحاربين.



وأشاد المدرب الجزائري بالمبادرة الخيرية التي نظمتها إحدى الجمعيات الرياضية بالجزائر، حيث شاركت المسنين فرحة العيد بحضور العديد من نجوم المنتخب بحقبة الثمانينيات على غرار لخضر بلومي.



وفضل بلماضي تجنب الحديث عن الأمور الرياضية وكل ما يتعلق بمنتخب بلاده، حيث اكتفى بإرسال تهانيه للشعب الجزائري وكافة الأمة الإسلامية.



ومن المنتظر أن يجتمع مدرب المحاربين برئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم في الأيام المقبلة، لرسم خارطة الطريق والفصل في عدة قضايا.