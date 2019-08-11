إحباط تهريب 4 آلاف قرص «إكستاسى» بقيمة 2.5 مليون جنيه

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية محاولة جلب أربعة آلاف قرص مخدر لعقار «الإكستاسي» عبر ميناء القاهرة الجوي، بقيمة نحو 2٫5 مليون جنيه.



وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة والسلطات الجمركية- عقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية- من ضبط راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، لدى وصولها للبلاد عبر ميناء القاهرة الجوي.



وأسفرت عملية التفتيش التي جرت للراكبة وفقًا للأُطر القانونية عن ضبط أربعة آلاف قرص مخدر لعقار "الإكستاسي" مخبأة داخل أربع لفافات حول جسدها، وزنت كيلو جرامين.



وبمواجهتها، بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرت بجلبها للمخدر المضبوط إلى داخل البلاد؛ لتسليمه لأحد العملاء، فيما قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليونين وأربعمائة ألف جنيه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري تكثيف الجهود لتحديد القائمين على عملية جلب وتهريب الشحنة داخل البلاد.