شاهد.. مقاتل أمريكى يقاوم حتى الرمق الأخير

تعرض الأمريكي مايك بيرى، لإصابة قوية خلال نزال جمعه بالبرازيلى فيسنتيي لوكى، في بطولة "Fight Night 156" للفنون القتالية المختلطة، التي أقيمت، أمس، في عاصمة أوروجواي مونتيفيديو.



وفاجأ المقاتل البرازيلي منافسه الأمريكى، بعدما قفز عليه، ووجه له ضربة قوية بالركبة على أنفه.



ورغم تعرضه لكسر وإصابة بليغة على مستوى الأنف، فإن بيري لم يستسلم، وقاوم حتى نهاية النزال الذي استمر لثلاث جولات.



ولسوء حظ بيري، فقضاة المباراة رجحوا كفة لوكى، ومنحوه الفوز بالنقاط بنتيجة، 29-28، 29-28، 28-29.



وهذه الخسارة الخامسة لبيري في 18 نزالًا خاضها في مسيرته الاحترافية حتى الآن، فيما حقق لوكي انتصاره الـ17 فى نزاله الـ23.