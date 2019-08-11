بالفيديو.. حكم الطواف أو السعى للنساء إذا بدأت الصلاة

أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن حكم الطواف أو السعة إذا أقيمت الصلاة للنساء، وهل يتم قطع الطواف لأداء الصلاة ومن ثم البدء من جديد أم يستكملن الطواف.





وتابعت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قائلة: "في هذا الوقت يجب على المرأة أن تؤدي الصلاة، وفور الانتهاء منها تعود مرة أخرى إلى حيث انتهت فى طوافها أو سعيها سواء كانت أنهت أكثر من شوط".