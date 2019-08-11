ضبط 27 طن زيوت طعام و9 أطنان مواد غذائية فاسدة بالجيزة

نجح ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، من ضبط نحو 27 طن زيوت طعام، 9 أطنان مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك بالجيزة.



وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام «مالك مصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية كائن بدائرة مركز شرطة أوسيم»، بتجميع كميات كبيرة من زيوت الطعام السابق استخدامها «غير صالحة للاستهلاك الآدمي»، وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة وبيعها لمطاعم الوجبات الجاهزة مسببًا أضرارًا بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وضبط المدير المسئول وبتفتيشه، ضُبطت كمية قدرها 26 طنًا و665 كيلوجرام «زيت طعام، زيت حار، طحينة» جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة.



وأكدت التحريات والمعلومات قيام مالك مخزن غير مرخص لتجميع المواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بتجميع كميات كبيرة من «العصائر، قمرالدين، زيت الزيتون، الزيتون» غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة تحمل أسماء تجارية مختلفة بتواريخ صلاحية جديدة وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وضبط المدير المسئول وبتفتيش المخزن تم ضبط كمية قدرها 8 أطنان و16 كيلوجرامًا مواد غذائية مختلفة منتجًا نهائيًا، وجميعها بدون بيانات، ومجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

