الرئيس الأفغانى: رفضت مقترح البقاء فى السلطة دون إجراء انتخابات

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأحد، إنه رفض اقتراح بعض الساسة البارزين الأفغان بالاستمرار في السلطة لمدة 5 سنوات أو أكثر بدون إجراء انتخابات، وذلك لحين تحديد مصير عملية السلام الأفغانية الجارية.



وأضاف غني- خلال كلمته أمام الشعب الأفغاني بمناسبة عيد الأضحى، حسبما ذكرت شبكة «طلوع» الأفغانية- أن الساسة كانوا قد طلبوا منه البقاء في السلطة خلال اجتماع عقد في كابول في يونيو الماضي وحضره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لكنه قال لهم إنه لا يريد البقاء في السلطة لمدة دقيقة بعد انتهاء فترة ولايته.



وكان غني قد أكد في تصريحات سابقة، أن الشعب الأفغاني سيقرر بأصواته شرعية الحكومة المستقبلية، مشيرًا إلى أن أفغانستان بحاجة إلى حكومة نشطة ومسئولة، وهذا الشىء لا يمكن حدوثه بدون إجراء الانتخابات.

