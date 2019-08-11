زحام على دور العرض السينمائي بالإسكندرية في أول أيام العيد

شهدت دور العرض السينمائي بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، إقبالا كثيفًا في أول أيام عيد الأضحى المبارك.



وقدمت دور العرض بالإسكندرية حفلات على مدار اليوم جميعها كاملة العددت تتضمنت 5 أفلام هم: "الفيل الأزرق، الكنز2، أولاد رزق، خيال مآتة، أنت حبيبي وبس".



وشهدت منطقة وسط الإسكندرية، انتظامًا في الحركة المرورية، أمام دور العرض السينمائي، وكثفت قوات الشرطة من تواجدها بمنطقة محطة الرمل وشوارع وسط البلد، بالإضافة لتواجد الشرطة النسائية لمواجهة التحرش.



