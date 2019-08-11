الأحد 11 أغسطس 2019 الموافق 10 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

القبلة

الرئيس التنفيذى لبعثة الحج: خطة تفويج الحجاج تمت بنجاح

الأحد 11/أغسطس/2019 - 04:25 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ads
أكد اللواء عمرو لطفي، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، نجاح نفرة الحجيج من "مزدلفة "إلى"منى"، وتمكن الحجاج من رمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام العيد، مطمئنا بأن جميع الحجاج بخير وأن كافة الأمور تسير على مايرام.

وأوضح أن خطة تفويج الحجاج تمت بنجاح وفق التصورات الموضوعة، وأن البعثة المصرية تعاملت مع محدودية المساحة في "منى" وذلك بالرغم من زيادة الأعداد بنسبة تتجاوز الـ 20 %، كما نجحت "عملية النفرة" وفق خطة محكمة، بالتنسيق مع السلطات السعودية لضمان سلامة الحجاج.

ومن المقرر أن يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات فى مشعر "منى"، في ثاني أيام "التشريق "بعد أن رموا جمرة العقبة الكبرى"7 حصيات"اليوم الأحد.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية يتابع على مدار الساعة أحوال الحجاج المصريين للاطمئنان عليهم، موجها باستمرار تقديم كافة التيسيرات حتى انتهاء المناسك والعودة إلى أرض الوطن سالمين.

وأشار إلى أنه سيتم نقل الحجاج من منطقة مشعر منى إلى أماكن إقاماتهم فى مكة "المكرمة"، بعد أدائهم رمي الجمرات، والانتهاء منها ثالث أيام "التشريق" لاستكمال باقي المناسك، حيث ستقوم الحافلات المجهزة بنقلهم من خلال إشراف ضباط البعثة لتوصيلهم إلى أماكنهم فى سهولة ويسر.

ونوه اللواء لطفي إلى أن عملية "تفويج " الحجاج الذين حضروا من القاهرة إلى مكة مباشرة، ستتم فور انتهاء أيام "التشريق"، حيث يمكثون بها 5 أيام تستأنف بعدها الاستعدادات لعودتهم إلى القاهرة.

وفي سياق متصل، ثمن الحجاج المصريون جهود بعثة "حج القرعة" فى تقديم الخدمات الإنسانية من رعاية واهتمام، معربين عن سعادتهم بأداء فريضة الحج فى سهولة ويسر، وسط تيسيرات قدمتها وزارة الداخلية لأول مرة تضاف إلى الخدمات المقدمة إلى جميع حجاج بيت االله الحرام.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

السعودية تعلن العدد الإجمالى لحجاج 2019

منذ يوم

أمطار غزيرة ورياح على صعيد جبل عرفات

منذ ساعتين و 10 دقيقة

التفاصيل الكاملة للعثور على جثة متحللة لمُسن داخل شقته بعابدين

منذ حوالي 5 ساعات

الداخلية تفرج عن عدد من السجناء اليوم بمناسبة عيد الأضحى

ads

الصور

image description

صور عيد الأضحى في حديقة الأزهر

image description

ذبح أضاحي العيد

image description

فرحة العيد في القناطر

image description

صلاة العيد في العباسية

image description

ذبح أضحية العيد في العباسية

الأكثر قراءة

عجل يقتل جزارًا ويصيب 9 أشخاص قبل ذبحه في أول أيام العيد بالإسماعيلية

التفاصيل الكاملة للعثور على جثة متحللة لمُسن داخل شقته بعابدين

مسجلان خطر يهددان بالانتحار والأمن ينقذهما في المنصورة

تمساح يفترس أخطر كلب في العالم أمام أعين صاحبته (فيديو)

ستوديو

بيدرو وإبراهام يقودان تشكيل تشيلسي أمام مانشستر يونايتد

تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي "البريميرليج"

نصائح طبية للحفاظ على شرايين القلب.. تعرّف عليها (فيديو)

دبلوماسي ليبي: الميليشيات مسئولة عن فشل الهدنة

رياضة

الزمالك يحسم موقف عبدالله جمعة من الاحتراف

شاهد.. مقاتل أمريكى يقاوم حتى الرمق الأخير

جوارديولا يتغنى بالقدرات الاستثنائية لسترلينج

دوفيتسيوزو يفوز بسباق النمسا للدراجات النارية

الرئيس نيوز

الإفراج عن 1634 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

«التضامن» تشن حملات لإنقاذ الأطفال والمشردين كبار السن في العيد

إصابة أكثر من 60 فلسطينيا في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية بالحرم القدسي

مصدر أمني: لم نسجل حالات تحرش في القاهرة والجيزة

منوعات

أكثر ما ينساه المسافرون في الطائرات

منسوجات أسترالية بضوء جديد

1.6 مليون دولار لنقل منزل

زيادة الطلب على أنواع حقائب ضد الرصاص

كشكول

عيد الأضحى.. وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي

تنسيق الجامعات 2019.. 70 ألف طالب يسجلون رغبات تقليل الاغتراب

عيد الأضحى.. وفد أزهر البحر الأحمر يهنيء المحافظ

الأعلى للأزهر يوافق على بدء الدراسة بالكليات والمعاهد..21 سبتمبر

إسلام سياسي

المحنة.. ماذا تفعل باكستان مع الجماعات المسلحة في كشمير بعد التصعيد الهندي؟

أنباء عن قرب التوصل لتهدئة في عدن وانسحاب جزئي لقوات المجلس الانتقالي

الداعية محمد حسان يثير حالة من الجدل بأداء "خطبة عرفات"

الجيش الليبي يتهم كتائب موالية للوفاق بانتهاك هدنة العيد


زيت وسكر

وزيرة الصحة تتفقد المركز الطبي بسيدي عبد الرحمن ومركز طوارئ مارينا

4 حالات استثنائية لتخفيض ساعات عمل موظفي الحكومة

ننشر تفاصيل المنح المجانية للمعلمين.. والتعليم تحدد 10 شروط

محافظ مطروح: صرف ١٠ آلاف جنيه لشراء المستلزمات الطبية لمستشفى الضبعة وتأجير سكن خارجي للأطباء

مقالات الرأي
د. منى حلمى
ناطحات السحاب والتكنولوجيا والاستهلاك.. ثلاث ديانات جديدة
ماجد حبته
الحج بالتقسيط.. بالنصب والتزوير!
يوسف إدوارد
نصيحة الملأ "جريمة"!
ماجد حبته
حشيش على منابر الأوقاف!
المزيد

الثقافة

خاص: مخطوطات لثروت أباظة تكشف عن العناوين الأصلية لرواياته.. وخطاب شكر رسمي لجيهان السادات بسبب "أعماله الكاملة"

تعرف على أبرز فعاليات وحفلات عيد الأضحى المبارك

احتفالا بعيد الأضحى.. أمسية شعرية بثقافة القليوبية

لقاء شعري لثقافة الإسكندرية في ذكرى قناة السويس الجديدة

صفحتنا ع الفيس بوك